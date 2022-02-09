Число самозанятых в Петербурге выросло в два раза по итогам 2021 года

ТАСС, 9 февраля. Число самозанятых в Санкт-Петербурге за год увеличилось до 272 тыс., что примерно в 2,5 раза больше показателей 2020 года. Об этом сообщил в среду губернатор Александр Беглов в ходе совещания под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"По итогам 2021 года число самозанятых увеличилось в 2,5 раза и превысило 272 тыс. человек. Для Петербурга это хороший рекорд, говорит о том, что мы идем правильным путем", - сказал Беглов, уточнив, что рост, в том числе, связан с введением специального налогового режима для самозанятых.

По его словам, в городе работают несколько институтов развития малого и среднего бизнеса. Так, займы Фонда содействию кредитования МСП помогли сохранить около 13 тыс. рабочих мест, сообщил Беглов. "В 2020 году мы докапитализировали фонд на 3,7 млрд рублей. Из них 2,5 млрд рублей - для выдачи беззалогового займа с целью сохранения численности сотрудников. За прошлый год предприниматели Петербурга получили от фонда в виде займов 1,4 млрд рублей", - пояснил губернатор.

Кроме того, по его словам, в 2022 году планируется докапитализировать Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга на 1 млрд рублей.

Согласно исследованию центра изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства "Локомотивы роста!", осенью 2021 года лидерами среди регионов по числу самозанятых стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На долю Санкт-Петербурга на тот момент пришлось 7,03% от всех самозанятых страны.

По прогнозам Минтруда, к 2030 году в России будет 10-11 млн самозанятых.