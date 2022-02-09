На Украине запустили скважину с дебитом 160 тыс. куб. м газа в сутки

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Компания "Укргаздобыча" запустила исследовательскую скважину на Беспаловском месторождении газа в Харьковской области на Украине. Об этом сообщила ее пресс-служба.

"АО "Укргаздобыча" запустило в работу новую разведывательную скважину на Беспаловском месторождении в Харьковской области с дебитом 160 тыс. куб. м газа в сутки. Место бурения скважины определено по результатам 3D (трехмерных - прим. ТАСС) сейсмических исследований, проведенных в 2020 году", - говорится в сообщении.

Представитель компании Александр Романюк заявил, что ориентировочные запасы газа на этом месторождении в настоящее время оцениваются в 4 млрд куб. м. "Мы продолжаем разведку месторождения - провели 3D-сейсмику, бурим разведывательные скважины. Кроме того, в 2018 году запустили современную установку комплексной подготовки газа и интенсифицируем добычу на уже работающих скважинах", - пояснил он.

Романюк добавил, что в 2021 году добыча газа на этом месторождении достигла 222 млн куб. м.

В компании уточнили, что Беспаловское месторождение было введено в опытно-промышленную эксплуатацию в 1995 году. По предварительным оценкам, за это время добыто около трети всех оценочных запасов на нем.

"Укргаздобыча" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, входит в структуру "Нафтогаза Украины". В 2021 году компания сократила добычу газа на 3,97%, до 13,67 млрд куб. м.