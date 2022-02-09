Жителям Северной Осетии планируют выдавать землю для выращивания фундука

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Проект по выращиванию фундука, который впоследствии будет отправляться на экспорт, планируют запустить в Республике Северная Осетия - Алания. Для этих целей жителям могут выдавать земельные участки, сообщил в среду глава региона Сергей Меняйло в ходе селекторного совещания первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с регионами.

"С точки зрения агро- и сельского хозяйства мы сегодня рассматриваем, на мой взгляд, очень хороший проект - это вовлечение в выращивание фундука. Такой семейный бизнес, когда по два гектара выдается людям, выдаются саженцы из питомника, и они выращивают фундук", - сказал Меняйло.

По его словам, для этого проекта планируется выделить около 1 тыс. га земли. "Потребление этого фундука есть, сбыт есть, в большей степени экспорт. Такие договоренности с республиками Средней Азии, с Турцией, Сирией, Ираном у нас есть", - пояснил глава региона.

Он добавил, что в целом за прошлый год на экспорт было дополнительно выведено 12 субъектов МСП республики и заключено 23 контракта на общую сумму почти $1,5 млн.

Сегодня выращиванием фундука в Северной Осетии занимается компания "Фундук Алании". Предприятие реализует проект по созданию садов площадью 200 га. В 2021 году на поддержку этого проекта региональные власти планировали направить 3,9 млн рублей.