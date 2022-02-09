В ГД считают, что легализация криптовалют позволит защитить интересы россиян на этом рынке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Легализация криптовалют позволит россиянам удобно и безопасно инвестировать в эти инструменты, при этом государство должно видеть происхождение и легальность средств. Такое мнение выразил депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Александр Якубовский, его слова приводятся в Telegram-канале партии "Единая Россия" в среду.

"Фактически мы должны дать возможность людям легально заводить на электронные площадки денежные средства, покупать криптовалюту и так же легально выводить ее, платить с этих оборотов налоги. При этом государство должно видеть происхождение и легальность средств и то, на какие цели они направляются, чтобы исключить финансирование уголовно наказуемых деяний", - приводятся слова Якубовского в сообщении.

Как отметил депутат, "Единая Россия" намерена законодательно обеспечить защиту граждан на рынке криптовалют и готовит предложения по развитию блокчейн-технологий совместно с экспертным сообществом. По его словам, такие нововведения предоставят гражданам возможность легально участвовать в развитии инновационных финансовых проектов и обезопасят их от действий мошенников.

"Сегодня жители России держат на криптокошельках большие объемы денежных средств. Это делают не только крупные инвесторы, но и физические лица. Поэтому легализация всех процессов должна привести к тому, чтобы им было удобно и безопасно инвестировать в криптовалюту", - подчеркнул Якубовский.

Правительство утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. Оборот таких финансовых активов "будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", говорится в сообщении. В кабмине отметили, что целью регулирования концепции "является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций".

Как ожидают в правительстве, реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, "позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности". В кабмине отметили, что в обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.