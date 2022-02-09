Эксперты: ЦБ на заседании 11 февраля может повысить ключевую ставку до 9,5% годовых

Основной причиной для дальнейшего повышения ключевой ставки является рост инфляции в январе, полагают эксперты. "Снижение темпов роста инфляции за последние два месяца 2021 года не вылилось в устойчивый тренд, поэтому у Банка России не остается выхода, кроме как увеличивать размер ключевой ставки", - поясняет директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. С начала года по состоянию на 28 января потребительские цены, по данным Росстата, выросли на 1,07%, согласно оценкам Совкомбанка. Годовая инфляция к 28 января обновила новый 6-летний максимум в 8,8%.

Согласно проведенному ТАСС опросу 20 компаний и специалистов, ЦБ повысит ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 9,5% годовых. Заседание 11 февраля будет опорным, соответственно, помимо самого решения по ставке, рынок будет следить за сигналами российского регулятора касательно целесообразности дальнейших повышений, а также за новыми макропрогнозами и обновленной траекторией ключевой ставки.

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Совет директоров Банка России на предстоящем заседании 11 февраля с наибольшей вероятностью повысит ключевую ставку до 9,5% с 8,5%, считают опрошенные ТАСС аналитики. Повторение агрессивного шага будет вызвано не только инфляционными давлением, но и фактором геополитической напряженности, ослабления рубля и ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ, отмечают они.

Кроме того, инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях (около 13,7% в годовом выражении) и существует риск их дальнейшего роста из-за ослабления рубля ввиду геополитической напряженности. "Обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями низкая склонность граждан к сбережению оказывает дополнительное давление на цены со стороны потребительского спроса", - отмечает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Розничное кредитование также пока плохо реагирует на рост процентных ставок. "По предварительным данным, объем выданных кредитов населению в январе 2022 года увеличился на 22,7% по сравнению с прошлым годом", - уточняет руководитель отдела инвестиционных продуктов "Тинькофф инвестиций" Евгений Дорофеев. Чтобы сдержать рост цен и вернуть инфляцию, ЦБ сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос, добавляет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По мнению старшего экономиста "ВТБ капитала" по России и СНГ Александра Исакова, кредитный импульс станет отрицательным в 2022 году. Депозиты физлиц растут вместе со ставками, указывая на изменение сберегательного поведения, а рост инвестиций россиян в инструментах финрынков за последние несколько лет также привел к новой модели сбережения, полагает он.

Повышение рублевой процентной ставки также должно сделать российские активы более привлекательными, в том числе для иностранных инвесторов. "Это поможет поддержать рубль на фоне геополитической напряженности и ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ", - считает Васильев.

Больший рост ставки может не потребоваться

Помимо самого решения по ставке, важными сигналами для рынка на пятничном заседании будут: обновленная прогнозная траектория и оценка целесообразности дальнейших повышений ставки, а также новые макропрогнозы регулятора.

Наибольший интерес вызывает прогноз по инфляции, которая на данный момент прогнозируется ЦБ в районе 4-4,5% к концу 2022 года и вблизи 4% в дальнейшем. "Сейчас этот тезис выглядит практически нереализуемым, и косвенным признаком возможного признания этого со стороны можно ЦБ считать отсутствие этой фразы в его комментарии по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям за январь", - говорит руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

По мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгия Ващенко, ориентир ЦБ по базовой инфляции на конец года может быть повышен до 5,5-6%. По его мнению, пресс-релиз ЦБ по итогам заседания также будет содержать фразу о возможности повышения ставки на одном из следующих заседаний, что может означать более длительный период жесткости денежно-кредитной политики Банка России.

При этом большинство экспертов считают, что ключевая ставка ЦБ на пике не превысит 10%, но и не исключают данный сценарий полностью. "Мы уже близки к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики. При этом теоретически достижение ключевой ставкой уровня в 10% -10,5% кажется возможным, но маловероятно, что она пойдет выше", - считает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева.

Превышение ставки 10% не исключено в случае новых инфляционных сюрпризов в мире. "Восстановление производственных цепочек до предпандемических уровней, судя по всему, откладывается до конца 2022 или даже 2023 года. Риски для инфляционных прогнозов сейчас смещены в сторону дальнейшего повышения", - также отмечает главный экономист ING Дмитрий Долгин.

Когда начнут снижать ставку

ЦБ может перейти к постепенному снижению ставки во втором полугодии 2022 года в случае устойчивого замедления инфляции, говорят эксперты. "После стабилизации инфляции ЦБ возьмет паузу, возможно, на три-шесть месяцев, и если инфляция будет продолжит устойчивый тренд на снижение, начнет смягчать ДКП", - полагает портфельный управляющий "Альфа-капитала" Евгений Жорнист. Если ЦБ перейдет к циклу понижения ключевой ставки к середине 2022 года, то к его концу показатель можно ожидать на уровне 7,5%, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов "Универ капитал" Артем Тузов.

Помимо устойчивого замедления инфляции и сокращения инфляционных ожиданий, для перехода ЦБ к снижению ставки потребуется и сокращение премии за геополитический риск. "После февральского заседания судьба ключевой ставки будет во многом определяться геополитической ситуацией. Если мы увидим повторение кризисной ситуации, при которой доходности ОФЗ снова приблизятся или достигнут 10%, как в конце января, то ключевая ставка тоже может быть повышена до двузначного уровня", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес капитала" Юрий Кравченко.

Прогнозы участников рынка: