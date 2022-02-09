Строительство моста через пруд в Нижнем Тагиле завершат в этом году к 300-летию города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти намерены завершить в этом году строительство моста в Нижнем Тагиле стоимостью 4,1 млрд рублей, который свяжет два крупных района города, в честь 300-летия со дня основания города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на замглавы администрации Нижнего Тагила Егора Копысова.

"К тому же ряд сегодняшних решений был направлен как на устранение определенных проблем при строительстве, так и на снижение затрат во время дальнейшей эксплуатации объекта. Но все же главная цель - завершить работу над проектом и пустить движение по мосту, порадовать тагильчан в год 300-летия со дня основания нашего любимого города", - отметил он.

Как отметил руководитель проекта "Альмакоргруп" Вячеслав Назаров, сейчас решаются вопросы, связанные с корректировкой задач по бетонированию опор освещения на объекте, обустройством светофоров. Также на заседании технического совета было принято решение о смене одного из подрядчиков, планируемого производителя мачт освещения на объекте.

"Та компания, которая изначально собиралась поставлять данный вид оборудования в Нижний Тагил, в два раза повысила его цену. Однако на рынке есть целый ряд предложений от других производителей мачт освещения. После согласования с проектировщиками, которые дали "добро" на замену при сохранении технических параметров оборудования, мы найдем его по стоимости, предусмотренной в контракте", - отметил Назаров.

Проект строительства моста в Нижнем Тагиле, который включает в себя строительство мостового перехода через пруд протяженностью 550 м, тоннель для железной дороги и переходные дорожки, оценивается в 4,1 млрд рублей. Этот мост должен связать два крупных района города. В 2019 году сообщалось, что компания "Евраз" инвестирует 1,3 млрд рублей собственных средств в строительство моста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году. Считается, что Нижний Тагил был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году. В рамках празднования 300-летия около 30 млрд рублей направят на развитие города.