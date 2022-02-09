Азербайджан завершит прокладку железной дороги до границы с Арменией в 2023 году

БАКУ, 9 февраля. /ТАСС/. Азербайджан в 2023 году завершит строительство 110-километровой железной дороги до границы с Арменией. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.

"Для обеспечения восстановления коммуникаций в регионе Азербайджан в 2021 году дал старт работам по проектированию и строительству 110-километровой железной дороги до границы с Арменией. На сегодняшний день выполнено уже 24% работ, и в 2023 году этот проект будет полностью завершен", - сказал министр.

Параллельно, отметил глава МИД, быстрыми темпами ведется строительство 124-километровой автомобильной дороги до границы с Арменией (дорога Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд), которая станет составной частью будущего транспортного коридора. Там, по словам Байрамова, завершено 27% работ.

"Это наглядно демонстрирует ответственное отношение азербайджанской стороны к выполнению взятых на себя обязательств. С армянской же стороны лишь делаются противоречивые заявления, но, по имеющейся у нас информации, никакой реальной работы (по открытию коммуникаций) на сегодняшней день не выполнено", - сказал глава азербайджанского МИД.

Азербайджан в феврале 2021 года начал строительство железной дороги Горадиз - Агбенд из Физулинского района в Карабахе до границы с Арменией. Отмечалось, что магистраль позволит создать прямое железнодорожное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении.