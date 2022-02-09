Восстановление поголовья птицефабрики под Тюменью планируется начать в феврале - марте

ТЮМЕНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Восстановление поголовья на Боровской птицефабрике, на которой в 2021 году было уничтожено около 4,3 млн голов птиц из-за вспышки птичьего гриппа, планируется начать в феврале - марте 2022 года. Об этом сообщил в среду журналистам на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сейчас Боровская птицефабрика проводит переговоры с потенциальными поставщиками птиц. Думаю, что в феврале - марте все необходимые мероприятия и решения должны быть приняты, и должно начаться постепенное восстановление", - сказал он.

Моор добавил, что для выхода на объемы производства, которые были до вспышки, потребуется некоторое время.

В Тюменской области в 2021 году произошла вспышка птичьего гриппа на птицефабрике "Боровская". На предприятии был введен карантин, а все поголовье птицы на производстве уничтожили.