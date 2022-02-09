В Астраханской области введут временный запрет на вылов воблы

АСТРАХАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Запрет на вылов воблы введен в Астраханской области с 1 по 10 апреля 2022 года в связи с резким снижением ее запасов до уровня, близкого к критическому. Соответствующая договоренность достигнута между правительством региона, Росрыболовством и Волжско-Каспийским филиалом ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ), сообщил министр сельского хозяйства Астраханской области Руслан Пашаев на заседании рыбохозяйственного совета в среду.

Ранее ТАСС сообщал, что временное ограничение вылова воблы для промышленников и любителей может быть введено в Астраханской области в связи с резким падением популяции данного вида рыбы.

"По данным мониторинговых наблюдений, промысловый запас воблы оценивается в 22 тыс. тонн, что близко к критическому. По сведениям КаспНИРХа, оценка незаконного несообщаемого и нерегулируемого промысла воблы говорит о том, что такой промысел превышает официальный вылов промышленного и любительского рыболовства и за период с 2012 по 2021 годы незаконный вылов у нас увеличился и составляет на данный момент 2,5 тысячи тонн, при этом промысловые рыбаки у нас вылавливают в районе чуть больше тысячи тонн. Правительством Астраханской области совместно с Федеральным агентством по рыболовству и КаспНИРХом неоднократно обсуждался вопрос о временном ограничении лова воблы для осуществления промышленного и любительского рыболовства на территории Астраханской области. На сегодняшний день достигнута договоренность о временном запрете в период с 1 по 10 апреля 2022 года добычи воблы во внутренних водных объектах Астраханской области при осуществлении всех видов рыболовства", - сообщил Пашаев на заседании.

Рыбная отрасль - одна из ключевых для экономики Астраханской области, в ней заняты 230 предприятий региона. На территории области сформировано 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков. Рыбная продукция из Астраханской области экспортируется в США, страны Европы и Азии.