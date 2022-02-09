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ФАС продолжит 10 февраля рассмотрение дела в отношении ММК по плоскому прокату

В заседании был объявлен перерыв

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжит 10 февраля рассмотрение дела в отношении ММК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду проходило очередное заседание по делу.

"В очередном заседании комиссии ФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката в отношении ПАО "ММК" был объявлен перерыв, оно возобновится 10 февраля", - сказали в пресс-службе.

ФАС сообщала в конце декабря, что нашла в действиях НЛМК, ММК и "Северстали" - крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - нарушение антимонопольного законодательства. По данным ведомства, компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на этот вид продукции в РФ с января 2021 года. Металлурги заявили о необоснованности заключения ФАС и о готовности отстаивать свою позицию.

Три отдельных дела в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" были возбуждены в апреле прошлого года. В ФАС тогда сообщали, что цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

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