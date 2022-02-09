ФАС подготовила проект недискриминационного доступа к поставкам по сетям газораспределения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила проект постановления кабмина о правилах недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по сетям газораспределения, говорится в сообщении ведомства.

"Проект правил вводит определение свободной мощности газораспределительных сетей и создает равные условия доступа к этим мощностям для организаций группы лиц ПАО "Газпром" и независимых организаций. Введение этого принципа позволит упростить доступ потребителей к газораспределительным сетям", - отметила ФАС.

Отдельно урегулирован вопрос потери газа при его транспортировке. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что нормы позволят корректно распределять объем потерь газа по результатам года между участниками процесса газоснабжения и относить на финансовый результат деятельности поставщиков газа потери в соответствующей части, а не весь его объем, который возникает в процессе газоснабжения потребителей.

Кроме того, внедряется исчерпывающий и закрытый перечень условий и обязательств между сторонами при заключении договора об оказании услуг транспортировки газа по газораспределительной сети.

"Принятие правил обеспечит недискриминационную доступность к услугам по транспортировке газа, что благотворно отразится на развитии бизнеса и социальной сферы, в том числе и в рамках газификации регионов", - заключили в ведомстве.