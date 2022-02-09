Чистый отток капитала из России в январе вырос до $12,8 млрд

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь 2022 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $12,8 млрд, говорится в сообщении Банка России.

По итогам января 2021 года этот показатель находился на уровне $9 млрд.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами", - пояснил регулятор.

В 2021 году чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом и составил $72 млрд.