В Северной Осетии в 2021 году выделили почти 37 млн рублей на помощь бизнесу

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Почти 37 млн рублей было выделено в Северной Осетии в 2021 году по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания под председательством первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова, в котором принял участие глава региона Сергей Меняйло.

"Сергей Меняйло подчеркнул, что в 2021 году на реализацию мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Республике Северная Осетия - Алания было выделено 36,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил в своем докладе руководитель республики, в 2021 году оказано более 18 тыс. услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам, а также физическим лицам, которые хотят открыть свое дело. В качестве самозанятых было зарегистрировано 549 человек, разработано 1 793 бизнес-плана по социальному контракту. В рамках работы по формированию реестра социальных предпринимателей статус социального предпринимателя присвоен 10 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В 2021 году 6 социальных предприятий получили поддержку в виде грантов в форме субсидий в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, в 2021 году в рамках развития экспортной деятельности предоставлены услуги 207 экспортно ориентированным субъектам МСП, на экспорт выведено 12 субъектов МСП, проведен ряд мероприятий для североосетинских производителей, в том числе - международные выставки, бизнес-миссии, мастер-классы.

"Для удобства предпринимателей Центром "Мой бизнес" открыты представительства во всех муниципалитетах республики, так как большая часть обращений поступала от жителей районов. Сотрудниками представительств Центра оказываются различные услуги. Особо востребованной оказалась подготовка пакетов документов и бизнес-планов для участия в программе поддержки начинающих фермеров и семейных фермерских хозяйств по линии Министерства сельского хозяйства Северной Осетии, а также региональной программе "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума", реализуемой министерством труда и социального развития республики", - сказал Меняйло.

Кроме того, в республике разработана и реализуется отдельная программа популяризации и вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, финансируемая за счет средств республиканского бюджета.