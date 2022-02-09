На Ставрополье ввод жилья за год увеличился на 20%

ПЯТИГОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Ставропольский край по итогам 2021 года на 20% увеличил ввод жилья по сравнению с 2020 годом. За январь-декабрь минувшего года в регионе введено более 1,4 млн кв. м жилья, сообщил ТАСС и. о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

"Показатель в 2021 году по вводу жилья на Ставрополье, установленный национальным проектом "Жилье и городская среда", выполнен на 112%, введено 1 млн 479 тыс. кв. м. Результаты 2021 году превысили показатели 2020 года на 20%", - сказал Савченко.

По его словам, основная доля построенной недвижимости - это объекты индивидуального жилищного строительства (968 тыс. кв. м). Многоквартирных домов введено за этот период 510 тыс. кв. м.

"Такие результаты по объемам жилищного строительства в 2021 году связаны с высоким покупательским спросом, чему поспособствовала государственная поддержка жилищного кредитования, при которой семьям предоставляется ипотека по сниженной процентной ставке", - добавил глава ведомства.

Он также сообщил, что, по предварительным данным, показатель по вводу жилья в 2022 году будет составлять 1 млн 251 тыс. кв. м.