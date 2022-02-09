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Профицит внешней торговли РФ в январе вырос до $21,4 млрд

По данным ЦБ, он вырос более чем в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам января 2022 года вырос более чем в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $21,4 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По итогам отчетного периода 2021 года профицит внешней торговли РФ составлял $9 млрд.

"Динамика текущего счета платежного баланса определялась существенным расширением положительного сальдо торгового баланса в результате роста экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах увеличения импорта ", - пояснил регулятор.

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