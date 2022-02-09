МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Лоукостер S7 получил сертификат эксплуатанта (основной документ компании - он дает право на взлет и посадку самолетов). Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

Как ранее сообщал ТАСС, для создания лоукостера группа S7 планирует возобновить действие сертификата авиакомпании "Глобус" (также входила в S7), действие которого было приостановлено в марте 2020 года.

"Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник, - сказал Нерадько. - Второй низкобюджетный перевозчик появился в Российской Федерации".

При этом глава Росавиации уточнил, что конкретные самолеты в сертификат сейчас не внесены. Лоукостер сможет также использовать самолеты материнской компании S7.

Срок действия сертификата авиакомпании "Глобус" был приостановлен в марте 2020 года. Авиакомпания "Глобус" выполняла рейсы под брендом S7. В 2020 году S7 Group решила слить компании "Сибирь" и "Глобус" в одного эксплуатанта, причем слияние произошло путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири".

Вместе с тем, сейчас S7 создает лоукостер под брендом Citrus. Продажи билетов на первые рейсы лоукостера Citrus стартуют весной 2022 года. Лоукостер планирует базироваться в Казани и Омске. В компании отмечали, что Citrus будет сконцентрирован на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе РФ, в обход Москвы и Подмосковья. Это будет второй в России лоукостер, сейчас в этом сегменте работает только "Победа".