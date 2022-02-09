Нерадько заявил, что ведется работа над повторной сертификацией Boeing MAX

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Работа над повторной сертификацией Boeing 737 MAX ведется, но Авиарегистр также занят и сертификацией российской техники, которая в приоритете. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

"Работа над пересертификацией Boeing 737 MAX продолжается. Она продолжается на уровне Авиарегистра РФ, который взаимодействует с фирмой Boeing. Есть вопросы, работа над ними продолжается. Работа ведется в спокойном, плановом режиме. Хотелось бы обратить внимание, что Авиарегистр сейчас завален совсем другой работой, связанной с расширением условий эксплуатации МС-21-300, расширением условий эксплуатации вертолета Ка-62, сертификацией самолетов Ил-114 и самолета "Байкал" и так далее. Работа продолжается и, наверное, есть приоритеты с точки зрения импортозамещения, отечественной авиатехники", - сказал он.

Нерадько добавил, что также сейчас продолжается обновление документов по взаимодействию между авиационными администрациями США и РФ. "Чтобы пересертификация Boeing 737 MAX осуществлялась на более усовершенствованной нормативной базе", - пояснил он.

В октябре 2020 года EASA признало Boeing 737 МAX достаточно безопасным. Сейчас эксплуатация самолета разрешена в ряде стран - например, в США, Великобритании, Казахстане.