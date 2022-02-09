Число самозанятых увеличилось в восемь раз в Кабардино-Балкарии в прошлом году

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Более 15,5 тыс. жителей Кабардино-Балкарии (КБР) зарегистрировались как самозанятые в 2021 году, их количество увеличилось в восемь раз по сравнению с 2020 годом, когда был принят региональный закон о специальном налоговом режиме. Об этом сообщил в среду глава региона Казбек Коков в среду на своей странице в Instagram.

Глава КБР принял участие в совещании под руководством первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, где обсудили вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), результаты реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Благодаря внедрению специального налогового режима в 2021 году более чем в восемь раз увеличилось число самозанятых. Сейчас это уже 15 589 граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в таком статусе. Государство создает условия для прозрачного ведения бизнеса, предоставляя предпринимателям льготные условия и поддержку, особенно актуальную в период пандемии. Суммарная выручка зарегистрированных самозанятых граждан составила порядка 900 млн рублей, а объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысил 21 млн", - написал Коков.

Закон "О введении в действие на территории КБР специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" действует в регионе с 1 июля 2020 года. Профессиональный доход - это специальный налоговый режим, переход на него осуществляется добровольно. Специальным налоговым режимом могут воспользоваться граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников. Кабардино-Балкария включена в перечень 23 субъектов РФ, где проводится эксперимент.

Коков отметил, что государственные меры поддержки оказали положительное влияние на развитие сферы бизнеса. "По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в республике осуществляют деятельность 19 144 субъекта МСП, по сравнению с прошлым годом количество индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий выросло на 7,2%, на 19% увеличилось и количество работников, занятых в этой сфере, сегодня это более 54 тыс. человек", - уточнил он.

По его определению, увеличение числа субъектов МСП и прозрачность налоговых взаимоотношений с государством существенно влияют на рост собственных доходов республиканского бюджета. Только за январь 2022 года собственные доходы республиканского бюджета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 30% и составили более 860 млн рублей, средства направят на решение социально значимых задач.