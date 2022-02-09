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ВРП Красноярского края в 2021 году снизился на 2% из-за ограничений по добыче нефти

Губернатор Александр Усс заявил, что "краю повезло с мировыми ценами на нефть и цветными металлами", за счет чего регион вышел на бездефицитные бюджетные показатели

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) Красноярского края в 2021 году снизился на 2% из-за ограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и из-за аварий в Норильском промышленном районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс на расширенной коллегии прокуратуры в среду.

"Валовый региональный продукт у нас, к сожалению, просел на 2%. <...> Причины эти лежат в двух плоскостях. Первое - это сделка ОПЕК+, которая ограничила объем нефтедобычи в Красноярском крае, а этот сектор для нас очень значим. По счастью, эти ограничения уже сняты, и наши нефтяники вышли на прежние объемы. И что является категорией субъективной, это аварии, которые произошли в Норильском промышленном районе, что сказалось на работе металлургов", - сообщил Усс.

Губернатор подчеркнул, что "краю повезло с мировыми ценами на нефть и цветными металлами", за счет чего регион вышел на бездефицитные бюджетные показатели. Глава региона не уточнил, о каких авариях в Норильском промышленном районе идет речь. Ранее сообщалось, что "Норникель" частично приостановил деятельность подземных рудников "Октябрьский" (5 млн тонн руды в год) и "Таймырский" (4,3 млн тонн руды в год) в феврале 2021 года вследствие подтопления. "Октябрьский" возобновил работу в апреле и вышел на полную мощность к середине мая. На "Таймырском" добыча возобновилась в начале июня.

Добыча нефти в Красноярском крае началась в 2009 году после запуска в промышленную эксплуатацию Ванкорского нефтегазового месторождения. В дальнейшем началась добыча на Сузунском, Юрубчено-Тохомском и других месторождениях.

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Усс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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