Производство консервированных огурцов выросло на 40% в Кабардино-Балкарии за год

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Консервные заводы Кабардино-Балкарии (КБР) произвели 52,6 млн условных банок консервированных огурцов за 2021 год, что на 40% больше показателей предыдущего года, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"Консервными заводами Кабардино-Балкарии в 2021 году произведено огурцов консервированных 52,6 млн условных банок, превышен показатель 2020 года более чем на 40%. В структуре произведенных плодоовощных консервов на огурцы приходится 17% от всех произведенных в КБР в 2021 году плодоовощных консервов", - говорится в сообщении.

Продукция консервных заводов Кабардино-Балкарии выпускается как под собственными брендами, так и под брендами известных торговых марок России, пользуется высоким покупательским спросом. "Всего за истекший год с конвейеров консервных заводов КБР сошло 310 млн условных банок плодоовощных консервов. Регион продолжает удерживать лидерство по данному показателю среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа", - добавили в региональном министерстве.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года объем продукции сельского хозяйства КБР составил более 68 млрд рублей, что выше уровня 2020 года на 10%.