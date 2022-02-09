Samsung представил новые смартфоны и планшеты

Samsung представил смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Кроме того, компания рассказала о новой серии планшетов Galaxy Tab S8, в которую вошли: S8, S8+ и S8 Ultra.
Galaxy S22 Ultra получил новый 4-нанометровый процессор, поддерживает сверхбыструю зарядку 45 Вт. По данным компании, 10 минут подзарядки достаточно для записи 54 минут видео или просмотра четырех эпизодов сериала. В корпус смартфона встроено электронное перо S Pen, которым можно писать и рисовать.
Excited to check out the new Samsung Galaxy lineup! S22, S22+ and S22 Ultra! It’s phone szn ☎️— iJustine.eth (@ijustine) February 9, 2022
Which color is your fav?#GalaxyUnpacked pic.twitter.com/rgRa4HJo7l
Камера S22 Ultra обладает усовершенствованной линзой Super Clear Glass, которая помогает снимать более плавные и четкие видео в ночное время без бликов. Кроме того, камера может масштабировать изображение, приближая нужный объект в 100 раз. Дисплей телефона - 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X.
В свою очередь у устройств Galaxy S22 и S22+ есть основная камера с высоким разрешением 50 Мп, телеобъектив 10 Мп и сверхширокоугольный объектив 12 Мп. Galaxy S22 оснащен батареей с быстрой зарядкой 25 Вт, а Galaxy S22+ способен проработать в автономном режиме больше суток. У этих смартфонов так же, как и у S22 Ultra, 4-нанометровый процессор. 6,1-дюймовый дисплей Galaxy S22 и 6,6-дюймовый Galaxy S22+ оснащены технологией Vision booster. Она автоматически подстраивает дисплей под окружающее освещение и оптимизирует контрастность цветов.
Смартфоны Galaxy S22 Series защищены платформой безопасности Knox Vault от Samsung. Процессор и память полностью изолируют конфиденциальную информацию, такую как пароли, биометрические данные или ключи Blockchain, от основной операционной системы телефона.
О новых планшетах
У Galaxy Tab S8 Ultra большой 14.6-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Корпус состоит из армированного алюминия. Новинка получила двойную фронтальную камеру с разрешением 12 Мп, благодаря которой при видеозвонках передается изображение в 4K. Кроме того, у этого устройства есть чехол-клавиатура Tab S8 Ultra Book Cover Keyboard.
Samsung Galaxy Tab S8, S8+ & S8 Ultra specifications. #SamsungUnpacked #Samsung pic.twitter.com/DD7aBVB8xv— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 9, 2022
Планшеты серии Galaxy Tab S8 оснащены 4-нанометровым чипом. Galaxy Tab S8 и S8+ также получили 8 ГБ объем оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а Tab S8 Ultra оснащен до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. На всех трех моделях общий объем внутреннего хранилища можно увеличить еще на 1 ТБ с помощью дополнительной карты microSD.
Tab S8 Ultra и Tab S8+ также оснащены электронным пером S Pen.
Цены и старт продаж
Все новинки поступят в продажу 11 марта в интернет-магазине Samsung, официальных магазинах Samsung и в сетях партнеров.
Galaxy S22 Ultra будет доступен в цветах "черный фантом", "белый фантом", "зеленый" и "бургунди". Рекомендуемая цена варианта с 128 ГБ памяти - 114 990 рублей, 256 ГБ - 124 990 рублей, 512 ГБ - 134 990 рублей, 1ТБ - 154 990 рублей. В официальном интернет-магазине Samsung эксклюзивно будут доступны следующие цвета: "красный", "голубой", "графит".
Смартфоны Galaxy S22/22+ представлены в цветах "черный фантом", "белый фантом", "зеленый" и "розовый". Рекомендуемая цена варианта с 128 или 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти - от 79 990 рублей. Эксклюзивные цвета в официальном интернет-магазине – "фиолетовый", "голубой", "графит", "бежевый".
Модель планшета Tab S8 будет доступна на 128 ГБ и 256 ГБ по рекомендованной цене от 64 990 рублей, Tab S8+ на 128 ГБ и 256 ГБ - от 81 990 рублей, и Tab S8 Ultra с объемом памяти на 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ - от 106 990 рублей. Galaxy Tab S8 Ultra представлен в цвете "графит", а Tab S8 и S8+ в оттенках "графит", "серебро" и "розовое золото".