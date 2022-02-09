Samsung представил новые смартфоны и планшеты

Samsung представил смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Кроме того, компания рассказала о новой серии планшетов Galaxy Tab S8, в которую вошли: S8, S8+ и S8 Ultra. Galaxy S22 Ultra получил новый 4-нанометровый процессор, поддерживает сверхбыструю зарядку 45 Вт. По данным компании, 10 минут подзарядки достаточно для записи 54 минут видео или просмотра четырех эпизодов сериала. В корпус смартфона встроено электронное перо S Pen, которым можно писать и рисовать.

Excited to check out the new Samsung Galaxy lineup! S22, S22+ and S22 Ultra! It’s phone szn ☎️



Which color is your fav?#GalaxyUnpacked pic.twitter.com/rgRa4HJo7l — iJustine.eth (@ijustine) February 9, 2022

Камера S22 Ultra обладает усовершенствованной линзой Super Clear Glass, которая помогает снимать более плавные и четкие видео в ночное время без бликов. Кроме того, камера может масштабировать изображение, приближая нужный объект в 100 раз. Дисплей телефона - 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X. В свою очередь у устройств Galaxy S22 и S22+ есть основная камера с высоким разрешением 50 Мп, телеобъектив 10 Мп и сверхширокоугольный объектив 12 Мп. Galaxy S22 оснащен батареей с быстрой зарядкой 25 Вт, а Galaxy S22+ способен проработать в автономном режиме больше суток. У этих смартфонов так же, как и у S22 Ultra, 4-нанометровый процессор. 6,1-дюймовый дисплей Galaxy S22 и 6,6-дюймовый Galaxy S22+ оснащены технологией Vision booster. Она автоматически подстраивает дисплей под окружающее освещение и оптимизирует контрастность цветов. Смартфоны Galaxy S22 Series защищены платформой безопасности Knox Vault от Samsung. Процессор и память полностью изолируют конфиденциальную информацию, такую как пароли, биометрические данные или ключи Blockchain, от основной операционной системы телефона. О новых планшетах У Galaxy Tab S8 Ultra большой 14.6-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Корпус состоит из армированного алюминия. Новинка получила двойную фронтальную камеру с разрешением 12 Мп, благодаря которой при видеозвонках передается изображение в 4K. Кроме того, у этого устройства есть чехол-клавиатура Tab S8 Ultra Book Cover Keyboard.