Ставрополье увеличит расходы на строительство дорог и соцобъектов на 8,4 млрд руб.

СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят дополнительные деньги на ремонт дорог и капитальное строительство социальных объектов в регионе. Это стало возможно благодаря корректировкам краевого бюджета на 8,4 млрд рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"Расходы краевой казны предложено увеличить почти на 8,4 млрд рублей (5,5% - прим. ТАСС). Как прозвучало, это стало возможным за счет перевыполнения плана по доходам в 2021 году. Дополнительные средства краевым кабмином предлагается направить на решение задач социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.

Корректировки бюджета предполагают увеличение более чем на 1 млрд рублей краевого дорожного фонда, общий объем которого приблизится к 14 млрд рублей. Большая часть суммы будет направлена на ремонт и строительство дорог местного значения. На капитальное строительство социальных объектов направят 2,1 млрд рублей, общий объем направляемых по этому направлению средств составит в 2022 году более 10 млрд рублей.

На повышение зарплаты бюджетникам власти региона направят более 1 млрд рублей, в том числе, на выплаты медикам в "красных зонах". Расходы на улучшение материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта увеличатся на 1,6 млрд рублей. Всего на эти цели предусмотрено свыше 5,7 млрд рублей.

Проект закона о внесении поправок в бюджет утвержден правительством края. В ближайшее время он будет направлен на рассмотрение в региональный парламент.

В январе 2022 года краевой парламент вносил поправки в бюджет Ставрополья за счет остатков средств прошлого года. С учетом внесенных корректировок расходы краевого бюджета увеличились до 151,6 млрд рублей, дефицит - до 7,6 млрд рублей (5% от расходов). Бюджет на 2022 год был утвержден краевым парламентом в ноябре 2021 года. Доходы бюджета были утверждены в объеме 144 млрд рублей, расходы составляли 150,4 млрд рублей, дефицит составлял 6,4 млрд рублей.