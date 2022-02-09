На поддержку предпринимателей в КБР по нацпроекту за год направили более 144 млн рублей

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Расходы на мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Кабардино-Балкарии (КБР) составили более 144 млн рублей в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы совещания под руководством первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, где обсудили вопросы поддержки МСП и результаты реализации нацпроекта.

"В соответствии с новой структурой национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в республике реализуются региональные проекты "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Акселерация субъектов МСП". Финансовое обеспечение региональных проектов в 2021 году составило более 144 млн рублей, средства направлены на развитие и поддержку предпринимательства в области сельского хозяйства республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2021 года показатели национального проекта регионом достигнуты.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.