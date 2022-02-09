Государственные фонды поддержки МСП оказали помощь почти 40 предприятиям КБР в 2021 году

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Около 40 представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) получили господдержку по линии государственных фондов в 2021 году. Об этом сообщается на сайте главы региона со ссылкой на материалы совещания под руководством первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова, где обсудили вопросы поддержки МСП и результаты реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В Кабардино-Балкарии финансовая поддержка субъектов МСП осуществляется Гарантийным фондом КБР и Фондом микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР. Гарантийным фондом в 2021 году предоставлено 39 поручительств на общую сумму 279 млн рублей, Фондом микрокредитования выдано субъектам МСП и самозанятым гражданам 166 микрозаймов на общую сумму 69 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в истекшем году в республике продолжены федеральные антикризисные меры поддержки предпринимательства. "За счет средств федерального бюджета субъектам МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, предоставлялись гранты на оплату труда работников в размере 1 МРОТ на каждого работника и льготные кредиты в рамках программы ФОТ 3.0. По данным УФНС России по КБР за ноябрь 2021 года, гранты начислены 1 035 налогоплательщикам, имеющим 3 216 работников, сумма выплат составила более 41 млн рублей. В рамках программы льготного кредитования за два месяца действия программы льготные кредиты получили 43 предприятия из пострадавших отраслей на общую сумму свыше 114 млн рублей", - уточняется в сообщении.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в республике осуществляют деятельность 19 144 субъекта МСП, по сравнению с прошлым годом количество индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий выросло на 7,2%, на 19% увеличилось количество работников, занятых в этой сфере, сегодня это более 54 тыс. человек.