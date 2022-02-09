Совкомбанк приняли в Лондонскую ассоциацию участников рынка драгоценных металлов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк стал членом Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), сообщила в среду пресс-служба банка.

"Совкомбанк принят в Лондонскую ассоциацию участников рынка драгоценных металлов в качестве полноправного члена LBMA, предварительно получив рекомендации ряда всемирно признанных участников рынка золота и серебра", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правления, руководителя корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаила Автухова, принятие в LBMA укрепит позиции банка на международном рынке драгоценных металлов.

"Совкомбанк на рынке драгметаллов сравнительно недавно, но уже является крупнейшим оператором физического золота. Статус полноправного члена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов - самой авторитетной организации отрасли - позволит нам укрепить позиции на международном рынке, а также привлечь к сотрудничеству новых клиентов", - приводятся в сообщении слова Автухова.

В пресс-службе отмечают, что Совкомбанк на рынке драгоценных металлов с 2018 года, в 2021 году он приобрел 84 тонны золота в слитках, что составляет около 30% от общего годового объема добычи в России. Банк экспортирует драгоценные металлы в Индию, США, Великобританию, в ряд стран Европы и Азии.

LBMA образована в 1987 году с целью стандартизации и контроля международного рынка драгоценных металлов, в том числе соблюдения стандартов для рынка золота и серебра во всем мире. Членами ассоциации являются более 150 компаний из разных стран, в том числе финансовые учреждения, аффинажные заводы, производители, добытчики и обогатители, компании, обеспечивающие хранение и перевозку драгоценных металлов, сообщает пресс-служба.