Самолет "Байкал" сможет садиться на снег и воду

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Самолет "Байкал", который сменит "кукурузники" Ан-2, сможет садиться на снег и на воду, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Самолет "Байкал" должен прийти на замену самолету Ан-2. Мы рассчитываем, что этот самолет будет не только на колесном шасси, а будет, как и Ан-2, еще на лыжном шасси, что позволит летать на заснеженные территории, а также на баллонетах, то есть на поплавках", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Как сообщил ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Российской газете", РФ планирует выпускать от 30 до 50 и более самолетов "Байкал" в год. "Согласно консервативному сценарию, ежегодный темп производства может быть на уровне 30 самолетов, оптимистичные оценки - 50 самолетов и более", - сказал глава Минпромторга.

Первый полет девятиместного самолета "Байкал" прошел в январе в Екатеринбурге. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, его максимальная дальность будет достигать 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км). Стоимость "Байкала" в базовой версии оценивается в 120 млн рублей. К 2025 году планируется создать версию самолета с электродвигателем.

Самолет "Байкал" должен получить сертификат летной годности до конца 2023 года. Первые коммерческие поставки также запланированы на 2023 год. Мантуров ранее говорил, что портфель "мягких" заказов на самолет составляет около 40, планируется получить минимум 400 заказов в ближайшие 2,5-3 года. Планируются его экспортные поставки - интерес к самолету проявляют Казахстан и ряд стран ближнего зарубежья, отмечал он. Уральский завод гражданской авиации рассчитывает на заключение в 2022 году твердого контракта на поставку в 2023-2025 годах десяти самолетов "Байкал", заявлял ТАСС летом директор по продажам и маркетингу УЗГА Олег Богомолов.