Инвестиции в пищевую промышленность на Ставрополье достигнут 7 млрд рублей в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Инвесторы заявили реализацию проектов в пищевой промышленности, торговле и общественном питании на 7 млрд рублей на Ставрополье в 2022 году. Это позволит создать в регионе 1,2 тыс. рабочих мест, сообщил председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"Изначально в текущем году планировался 21 инвестиционный проект в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле. К сегодняшнему дню мы получили информацию от инвесторов о намерении исполнить 24 инвестиционных проекта в [пищевой промышленности] и 9 в торговле и общественном питании. Общий объем инвестиций достигнет 7 млрд рублей. Будет создано порядка 1 200 новых рабочих мест", - написал он на своей странице в Instagram.

Полюбин отметил, что крупнейшим из заявленных проектов станет завод по производству дистиллятов финансовой емкостью 1,5 млрд рублей. В крае планируется создать два кондитерских производства общей инвестиционной емкостью 570 млн рублей, провести реконструкцию двух существующих заводов на сумму более 500 млн рублей.

Ранее Полюбин сообщал ТАСС, что инвестиции в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края в 2021 году составили более 5,2 млрд рублей. Объем в пять раз превышает показатели 2020 года.