В Петербурге за 10 лет заменят тысячу вагонов метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Около 1 тысячи вагонов заменят в Петербурге за 10 лет на современный подвижной состав. Об этом сообщил в среду вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на круглом столе, посвященном городским реформам.

"Не секрет, что с вагонами, которые сегодня еще ходят в нашей подземке, уже не один десяток лет. В ближайшие 10 лет при поддержке федерального бюджета будет произведена масштабная замена этих вагонов. Почти 1 000 вагонов будут заменены в этот 10-летний период на новый современный подвижный состав", - сказал спикер.

По данным ГУП "Петербургский метрополитен", по состоянию на январь 2021 года парк предприятия составил 1935 вагонов.