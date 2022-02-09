Цены на стройматериалы в январе выросли на 23% в годовом выражении

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Стоимость строительных материалов в России выросла на 23% в январе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из статистики Росстата.

В то же время по сравнению с декабрем 2021 года цены увеличились в среднем на 0,5%. Подорожали красный кирпич - на 1,6%, ламинат - на 1,5%, линолеум - на 1,2%, оконное листовое стекло - на 0,8%. В то же время цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты снизились на 0,7%.

По расчетам Национального объединения строителей, за 2021 год в среднем рост цен на кирпич составил 37,7%, обрезные доски - 42,2%, плиты перекрытия - 25%, битум - 42,9%, бетон - 15,4%.

Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года с удорожания металла, а позже и других строительных ресурсов. Для решения этой проблемы было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. Кроме того, в августе 2021 года правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов. С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России были введены заградительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Вместе с этим ФАС возбудила дела против нескольких производителей и поставщиков металлопроката.