Оборот розничной торговли в РФ за 2021 год вырос на 7,3%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ в 2021 году составил 39,2 трлн рублей, что на 7,3% выше, чем за 2020 год. В декабре показатель вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. - до 4,1 трлн руб., говорится в материалах Росстата.

В 2021 году оборот розничной торговли в РФ на 95,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,6% (в 2020 г. - 95,3% и 4,7% соответственно), в декабре 2021 г. - 95,5% и 4,5% соответственно (в декабре 2020 г. - 95,3% и 4,7% соответственно), отмечается в материале.

В IV квартале 2021 г. в России было проведено 9,7 тыс. ярмарок (в IV квартале 2020 г. - 8,9 тыс.). Основными организаторами ярмарок стали органы местного самоуправления (45,9% от общего числа ярмарок) и юридические лица (34,9%). Основные хозяйствующие субъекты на ярмарках - индивидуальные предприниматели (им выделено 62,8% от всех торговых мест).

Структура розничной торговли

В 2021 г. в структуре оборота розничной торговли в РФ доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 47%, непродовольственных товаров - 53% (в 2020 г. - 49% и 51% соответственно), в декабре 2021 г. - 47,5% и 52,5% соответственно (в декабре 2020 г. - 48,5% и 51,5% соответственно), говорится в материалах Росстата.

Продажи онлайн

В декабре 2021 г. объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с ноябрем 2021 года на 17,8% (в сопоставимых ценах), с декабрем 2020 г. - в 1,5 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 8,3% против 5,8% в декабре 2020 г.

Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк" (их доля в общем объеме интернет-продаж составила 46,3%). В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (13,7%), компьютеры (6,7%), обувь (5,9%), бытовые электротовары (5,1%), сообщил Росстат.