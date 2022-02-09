Плата за капремонт в России в январе выросла почти на 8%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Плата за капитальный ремонт многоквартирных домов в среднем по России в январе выросла на 7,6%, следует из материалов Росстата.

"В группе жилищно-коммунальных услуг выросли тарифы: на <...> капитальный ремонт - на 7,6%", - говорится в сообщении.

Кроме того, тарифы на наем помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах выросли на 9,7%. Стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир увеличилась на 1%.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя России, в 2021 году капитальный ремонт был выполнен в 54 тыс. многоквартирных домов общей площадью 193 млн кв. м. Благодаря этому жилищные условия улучшили 7,2 млн человек, это на 10% выше показателей 2020 года. В 2022 году планируется выполнить объем работ по капремонту, примерно равный уровню 2021 года.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В них включены около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 93 млн человек. Каждый регион самостоятельно определяет размер минимального взноса на капитальный ремонт, это положение закреплено в Жилищном кодексе РФ.