Задолженность по зарплате в России на 1 января составила 786 млн рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 января 2022 года составила 786 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 декабря 2021 года общая задолженность снизилась на 37,5%, или на 471 млн руб.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 231 млн рублей (29,4%), в 2020 г. - 107 млн рублей (13,6%), в 2019 г. и ранее - 448 млн рублей (57%).

По итогам 2021 г. просроченная задолженность по зарплате отсутствовала в 23 субъектах РФ. За месяц она снизилась в 44 субъектах, осталась без изменения в 8 субъектах и выросла в 10 субъектах. При этом, по данным Росстата, на 1 января 2022 г. просроченная задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала во всех субъектах РФ кроме Республики Марий Эл.