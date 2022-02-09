Сбор зерна в России в 2021 году снизился на 9%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Валовой сбор зерна в России в 2021 году, по предварительным данным, снизился на 9% по сравнению с 2020 годом - до 121,4 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

"Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2021 году, по предварительным данным, составил 121,4 млн тонн (в весе после доработки), что на 9% меньше уровня предыдущего года", - отмечается в материалах.

В конце декабря Росстат понизил оценку урожая зерновых в 2021 году со 120,7 млн тонн до 120,6 млн тонн в чистом весе.

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,9 млн тонн.

Производство пшеницы в 2021 году, по данным статслужбы, снизилось на 11,5% - до 76 млн тонн, ржи - на 27,5%, до 1,7 млн тонн, ячменя - на 14%, до 18 млн тонн, овса - на 8,6%, до 3,8 млн тонн, риса - на 5,8%, до 1,076 млн тонн. В то же время объем производства кукурузы вырос на 9,8% - до 15,2 млн тонн, гречихи - на 2,9%, до 918 тыс. тонн, зернобобовых культур - на 11,4%, до 3,8 млн тонн. По итогам 2021 года в структуре производства зерна увеличился удельный вес кукурузы, крупяных и зернобобовых культур, снизился удельный вес пшеницы, ржи и ячменя.

Валовой сбор сахарной свеклы в 2021 году вырос на 21,6% по сравнению с 2020 годом - до 41,2 млн тонн, подсолнечника - на 17,6%, до 15,7 млн тонн. Валовой сбор картофеля снизился на 6,7% - до 18,3 млн тонн, овощей - на 2,8%, до 13,5 млн тонн.