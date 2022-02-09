Годовая инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8% в годовом выражении против 8,82% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"За неделю с 29 января по 4 февраля 2022 года инфляция составила 0,29%. На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%). В секторе туристических и регулируемых услуг продолжился рост цен на услуги зарубежного туризма. На непродовольственные товары цены выросли на 0,16%", - отмечается в обзоре.

При этом по итогам января инфляция выросла на 0,99% в помесячном выражении, до 8,73%, уточняют в МЭР. По данным Минэкономразвития, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продовольственные товары. Темп роста непродовольственной инфляции при этом сохранился на декабрьском уровне (+0,67% к декабрю после +0,64% в декабре пот отношению к ноябрю).

Инфляция в России за период с 29 января по 4 февраля 2022 года ускорилась до 0,29%.

С 22 по 28 января 2022 года инфляция в РФ составила 0,19%. С начала текущего года потребительские цены возросли на 1,16%. В годовом выражении инфляция на 4 февраля 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) достигла 8,82%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на шоколадные конфеты - на 1,1%, овощные консервы для детского питания - на 0,9%, молоко - на 0,7%, говядину, сычужные сыры, сметану, вермишель - на 0,6%, творог, пшеничную муку, макаронные изделия - на 0,5%, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис, гречневую крупу - на 0,4%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, ржаной хлеб и черный чай - на 0,2%, водку - на 0,1%.

Сахарный песок подорожал на 0,9% и сливочное масло - на 0,7%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,9%, в том числе на огурцы - на 4,2%, белокочанную капусту - на 3,1%, бананы - на 1,8%, помидоры - на 2,4%, морковь - на 1,7%, яблоки - на 0,5%, столовую свеклу и лук репчатый - на 0,6%.

В то же время в ряде субъектов подешевели на пшено - 0,7%, свинину - на 0,4%, мясо кур, мясные консервы для детского питания, яйца куриные - на 0,3%, баранину, мороженую рыбу, подсолнечное масло - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали ренгалин - на 1,7%, эргоферон - на 1,1%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,8%, валидол - на 0,6%, корвалол - на 0,5%, нимесулид - на 0,4%, поливитамины - на 0,3%, комбинированные анальгетики - на 0,2%, левомеколь - на 0,1%. Цены на аллохол снизились на 0,5%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 0,5%, хозяйственное мыло, стиральные порошки - на 0,4%, туалетная бумага, детские подгузники- на 0,3%, пеленки для новорожденных, гигиенические прокладки, туалетное мыло, зубные щетки- на 0,2%,зубные пасты, сухие корма для домашних животных - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на легковые автомобили иностранных марок - на 0,8%, детские спортивные костюмы - на 0,5%, телевизоры, кроссовки и детские футболки- на 0,3%, кроссовки для взрослых, обрезные доски - на 0,2%, отечественные легковые автомобили, сигареты с фильтром, майки, мужские футболки, шампуни - на 0,1%.

Цены на смартфоны и электропылесосы снизились на 0,4%, джинсы для детей - на 0,2%, женские колготки - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный в среднем не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,2%

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 7,5%, путевок в санатории - на 0,4%, дома отдыха и пансионаты, проживания в гостиницах 3-5 звезды - на 0,1-0,3%.

Тарифы на проезд в троллейбусе выросли на 0,6%, городском автобусе - на 0,5%, трамвае - на 0,2%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем увеличилась на 0,1%.

Одновременно стоимость проживания в гостиницах 1-2 звезды и мотелях снизилась на 0,1%.