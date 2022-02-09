"Магнит" снизил цены на продукты в Калужской области после предупреждения ФАС

ТАСС, 9 февраля. "Магнит" снизил цены на социально значимые продукты в Калужской области после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

Ранее компания АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") получила от Калужского УФАС России предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен на социально значимые продовольственные товары, напомнили в ведомстве.

"После предупреждения Калужского УФАС России снижены розничные цены на ряд социально значимых продуктов питания в семь муниципальных районах области, где торговая сеть может занимать доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в магазинах сети г. Калуги, где ретейлер конкурирует с остальными участниками рынка", - говорится в сообщении.

В прошлом году в некоторых регионах по итогам мониторинга торговым сетям было выдано 11 предупреждений. На данный момент все они исполнены. Благодаря этому впервые снижены цены на ряд продовольственных товаров в Калужской, Московской, Курской, Липецкой, Саратовской, Челябинской и Новосибирской областях, в Ставропольском крае, а также в Республиках Калмыкия и Хакасия, заключили в ведомстве.