Рост ВВП России по итогам 2021 года составил 4,6%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рост российской экономики по итогам 2021 года составил 4,6%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике", подготовленном Минэкономразвития РФ. В декабре ВВП РФ вырос на 4,3% в годовом выражении.

"По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году. В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4,3% в годовом выражении (после 5,3% в годовом выражении в ноябре, 4,9% в годовом выражении в октябре и 4,3% в годовом выражении в III квартале 2021 года), несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему месяцу 2019 года экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре", - отмечается в обзоре.

Рост ВВП относительно допандемийного 2019 года составил 1,8%. По данным Минэкономразвития, свой вклад в восстановление экономики РФ в прошедшем году внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос.