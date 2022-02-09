Байден провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом обсудил ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, а также подтвердил приверженность обеих стран обеспечению стабильности глобальных энергопоставок. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

Согласно этим данным, американский президент и король Саудовской Аравии обсудили "развитие событий в регионе и беспокоящие обе стороны вопросы". Байден, в частности, рассказал "о продолжающихся многосторонних переговорах о восстановлении ограничений ядерной программы Ирана".

Президент и король "обсудили вопросы, касающиеся региона Ближнего Востока и Европы". "Оба лидера дополнительно подчеркнули приверженность Соединенных Штатов и Саудовской Аравии обеспечению стабильности глобальных энергопоставок", - отмечается в документе.