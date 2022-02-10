Кабмин обсудит выделение дополнительных средств ФСС и меры по стабилизации цен на топливо

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение дополнительных средств Фонду социального страхования (ФСС) в связи с ростом заболеваемости ковидом, меры по стабилизации цен на топливо, а также поправки к законопроекту о введении экспериментального налогового режима для небольших предприятий. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Борьба с пандемией

Согласно материалам к заседанию, правительство рассмотрит выделение в нынешнем году дополнительных средств Фонду социального страхования на выплаты пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

"Принятие проекта распоряжения правительства позволит обеспечить своевременную выплату Фондом социального страхования пособий по временной нетрудоспособности, рост расходов на которые обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в материалах к заседанию.

Рост количества заражений ковидом начался в России после новогодних праздников, в том числе в связи с распространением нового штамма "омикрон". В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план дополнительных действий по борьбе с новым штаммом.

Стабилизация роста цен на топливо

В повестку заседания также вошел вопрос о внесении изменений в Налоговой кодекс в части корректировки параметров демпфирующего механизма акциза на нефтяное сырье для стабилизации ситуации с ростом цен на моторные топлива. "Принятие законопроекта окажет влияние на стабилизацию ситуации, связанной с ростом цен на моторные топлива", - отметили в правительстве.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. Параметры демпфера регулярно корректируются. Последний раз это произошло в мае 2021 года. Теперь власти планируют адаптировать механизм демпфера по ситуации на рынке с июля этого года, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Так, планировалось, что индикативная цена, с которой сравнивается экспортный паритет для расчета величины демпфера для топлива, поставленного на внутренний рынок, будет проиндексирована не на 5,5%, как сейчас заложено в Налоговом кодексе РФ, а на 3%. Кроме того, планировалось повысить уровень компенсации с 68% до 83% от разницы между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой на бензин в демпфере. При этом Минфин всегда придерживается позиции, что компенсации должны быть хотя бы частично возмещены за счет роста налоговой нагрузки.

Налоговые вопросы

Кабмин планирует обсудить и ряд вопросов, касающихся экспериментального налогового режима для небольших предприятий. Законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения Госдума приняла в первом чтении в конце прошлого года, в январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что ко второму чтению документ активно дорабатывается с участием экспертов.

В целом законопроектом предлагается провести соответствующий эксперимент до 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до пяти человек. Для таких компаний налоговые органы будут брать на себя все администрирование налогов, получая всю необходимую информацию от онлайн-касс и банков, включая расчет НДФЛ для работников, если они будут получать зарплату "открыто" от работодателя. Кроме того, они будут освобождены от уплаты страховых взносов, однако налоговые ставки будут немного скорректированы.

Согласно проектам поправок, предлагается уточнить условия применения такого налогового режима, а также порядок обмена информацией между кредитными организациями, налоговыми органами и Пенсионным фондом. Еще один проект поправок уточняет нормативы зачисления доходов от таких налогоплательщиков в федеральный и региональные бюджеты. В частности, предлагается установить нормативы зачисления доходов от специального налогового режима в бюджеты субъектов РФ в размере 54%.

Кроме того, в повестке заседания значится законопроект, уточняющий налогообложение результатов интеллектуальной деятельности для организаций. "Законопроект направлен на стимулирование предприятий к выявлению и постановке на баланс имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечение их правовой охраной и последующее вовлечение в оборот", - поясняется в материалах.

"Белая книга" для высокотехнологичных направлений

Обсудит правительство и подготовку "Белой книги" - сводной информационно-аналитической публикации по развитию отдельных высокотехнологичных направлений. В документе рассматриваются десять направлений: искусственный интеллект, интернет вещей, мобильные сети связи пятого поколения (5G), квантовые вычисления, квантовые коммуникации, технологии распределенных реестров, технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные, технологии новых материалов и веществ, перспективные космические системы.

Кроме того, в "Белой книге" представлены повестка исследований и разработок, ключевые технологические решения, систематизированы основные меры государственной поддержки, добавили в правительстве.