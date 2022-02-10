В консульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что россиянин Лихтенштейн за помощью не обращался

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Илья Лихтенштейн, имеющий российское и американское гражданство, не обращался за консульской помощью после его задержания в США по делу о кибератаке на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Об этом ТАСС сообщили в среду в генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

"Мы получили через посольство в Вашингтоне уведомление от американских властей о задержании Ильи Лихтенштейна. За консульской помощью он к нам не обращался. Мы держим ситуацию на контроле и при необходимости помощь окажем", - сказали в консульстве.

Илья Лихтенштейн переехал в США с родителями в 1994 году и с тех пор проживает там.

Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган ранее были задержаны по обвинению в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Суд Южного округа Нью-Йорка во вторник разрешил их освобождение под залог, однако затем суд столичного округа Колумбия, куда было передано дело, приостановил данное решение.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало биткойны на сумму, эквивалентную 3,6 млрд долларов, украденные во время кибератаки на Bitfinex, а общая сумма похищенных тогда средств оценивается в 4,5 млрд долларов. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.