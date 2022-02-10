Защита россиянина Лихтенштейна просит суд в Вашингтоне освободить его под залог

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты просит суд столичного округа Колумбия освободить под залог Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, обвиняемых в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Это следует из документов, поступивших в среду электронную базу данных суда.

В минувший вторник окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк распорядился отпустить американку Морган под залог в $3 млн. Для имеющего американское и российское гражданство Лихтенштейна сумма залога была установлена в размере $5 млн. Однако позднее суд в Вашингтоне временно отменил решение нью-йоркского суда, удовлетворив ходатайство стороны обвинения, которая требовала оставить обвиняемых под стражей на том основании, что "есть значительный риск" того, что они предпримут попытку скрыться от правосудия. Теперь сторона защиты просит столичный суд отпустить супругов под залог в соответствии с условиями, предписанными решением суда в Нью-Йорке.

Как считает сторона защиты, у Морган и Лихтенштейна "нет причин бежать". "Содержание под стражей госпожи Морган и господина Лихтенштейна несправедливо ограничит их способность защищать себя в рамках этого дела, а также создает потенциально серьезные риски для здоровья госпожи Морган", - отмечают также адвокаты.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд, украденные во время кибератаки на Bitfinex, а общая сумма похищенных тогда средств оценивается в $4,5 млрд. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.

Лихтенштейн переехал в США с родителями в 1994 году и с тех пор проживает там.