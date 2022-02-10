Опрос показал, что только 4% россиян по-прежнему оплачивают покупки наличными деньгами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Только 4% россиян оплачивают покупки, не используя банковских карт и гаджетов. Такие данные получил "Почта банк", проведя опрос в соцсетях (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Опрос показал, что больше половины (68%) россиян регулярно оплачивают покупки смартфонами, пластиковые карты предпочитают 25% россиян, 4% опрошенных платят "по старинке" наличными, 3% - выбирают оплату переводом или через Систему быстрых платежей (СБП).

Также 70% россиян пока не используют для оплаты покупок такие гаджеты, как smart-часы, брелоки, браслеты или кольца. При этом треть из них (32%) признались, что просто не задумывалась или не знали о таком способе оплаты, а половина - готовы попробовать в ближайшее время.

В то же время 40% тех, кто не использует "умные" гаджеты для оплаты, ответили, что не готовы сейчас тратить средства на покупку устройств. При этом опрос показал, что у сегмента большие возможности для роста - треть опрошенных (32%) не пользуются потому, что либо не задумывались и не слышали о таких способах оплаты, либо не знают, где их купить. Еще 10% респондентов считают такие устройства неудобными, 12% - небезопасными, и 6% не нравится их дизайн. Половина (50%) из тех, кто сейчас не пользуется "умными" гаджетами, ответили, что планируют начать в ближайшее время.

Всего в опросе "Почта банка" приняли участие более 2 тысяч человек в возрасте 17-56 лет из разных регионов страны - подписчиков аккаунтов банка в социальных сетях, а также посетителей сайта банка. Опрос проводился в период с 28 января по 7 февраля. Статистическая погрешность - около 2,19%.