В России могут начать облагать акцизом как сами одноразовые вейпы, так и жидкости для них

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Алексей Синицын в четверг внесут в Госдуму законопроект о введении комбинированной ставки акциза и на одноразовые электронные средства доставки никотина (вейпы), и на жидкость, которая неотделима от этого устройства, правительство концептуально поддерживает инициативу. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом устанавливается порядок обложения акцизом электронных систем доставки никотина одноразового использования, предусматривающий в отношении таких систем комбинированную ставку акциза, включающую установленную ставку акциза за каждую единицу устройства и установленную ставку акциза за каждый миллилитр жидкости, содержащейся в таком устройстве и неотделимой от него", - говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что составляющими частями вейпов одноразового использования являются и само устройство, и жидкость, то есть два подакцизных товара. При этом, согласно принципу однократности налогообложения, обложение акцизом вейпа одноразового использования осуществляется один раз - по ставке, установленной для электронных систем доставки никотина. "Аналогичная ситуация может складываться и с налогообложением комплектов, содержащих в себе как устройство многоразового использования, так и контейнер с жидкостью. Товары, представленные в комплекте, должны быть классифицированы по той части комплекта, который придает комплекту основное свойство, то есть по коду на устройство электронной системы доставки никотина. Таким образом, при ввозе комплекта акциз уплачивается только за само устройство", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, законопроект направлен на установление более справедливого налогового регулирования, направленного на максимальное привлечение в федеральный бюджет дополнительных доходов от никотинсодержащей продукции. В результате принятия законопроекта объем дополнительных доходов федерального бюджета может составить свыше 1 млрд рублей в год только за счет дополнительных поступлений акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового использования, подчеркивают авторы.

Позиция правительства

Правительство РФ концептуально поддерживает данный законопроект. Как отмечается в официальном заключении кабмина, законопроект направлен на установление особого порядка обложения акцизом одноразовых электронных систем доставки никотина и предусматривает установление для них одновременно двух ставок акциза - в рублях за электронное устройство и в рублях за объем жидкости в таком устройстве. "Поддерживая концептуально необходимость обложения акцизами жидкостей, содержащихся в электронных системах доставки никотина одноразового использования или входящих в комплект с ними, отмечаем, что заложенное в законопроекте двойное налогообложение требует исключения", - подчеркивается в документе.

В правительстве, в частности, предлагают указать, что жидкость для электронных систем доставки никотина признается самостоятельным подакцизным товаром в случае, если она не содержится них или не входит в комплект с ними. "Кроме того, увеличение налоговой нагрузки на данные системы одноразового использования влечет повышение рисков уклонения от уплаты акциза в отношении данного товара путем ввоза нелегальных электронных систем доставки никотина через государства - члены Евразийского экономического союза и (или) путем неуказания объема жидкости в указанных системах в условиях отсутствия обязательных требований к этому, а также невозможности ее измерения в отдельных случаях", - говорится в заключении.

"С учетом изложенного правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - сказано в документе.