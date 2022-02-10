Модернизация станции тропосферной связи "Гроза" вдвое увеличит скорость передачи данных

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Скорость передачи данных модернизированной станции тропосферной связи "Гроза" увеличится вдвое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

В холдинге уточнили, что современные станции тропосферной связи "Гроза" могут применяться для организации сотовой связи и доступа в интернет со скоростью до 25 Мбит/с на расстоянии до 210 км.

"На данный момент красноярское Научно-производственное предприятие "Радиосвязь" ведет работы по усовершенствованию характеристик аппаратуры, в результате которых скорость передачи данных будет достигать 50 Мбит/с", - сказали в "Росэлектронике".

Технология тропосферной связи основана на отражении сигнала от тропосферы - нижнего слоя атмосферы (высотой в полярных областях 8-10 км, в умеренных широтах 10-12 км, на экваторе - 16-18 км). Осуществляется в диапазонах дециметровых и сантиметровых волн.

Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. В состав станции тропосферной связи "Гроза" входит антенна диаметром 150 см, которая может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге, а также высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи на основе нейронных сетей. За счет встроенных алгоритмов обработки информации аппаратура способна "обучаться" в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов.

В феврале 2021 года Ростех сообщал, что холдинг "Росэлектроника" планирует в 2022 году начать серийное производство станций тропосферной связи "Гроза" для гражданского рынка. Данный вид связи может заменить дорогостоящую спутниковую связи в горных и северных районах.

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