Почти 40% опрошенных самозанятых планируют увеличить расходы на бизнес в 2022 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 38% самозанятых граждан планируют вложить деньги в развитие своего бизнеса в 2022 году. Такие данные приводит финансовая компания Online-Ipoteka (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Опрос проводился в январе среди 3 100 самозанятых граждан РФ.

"Порядка 38% самозанятых граждан планируют вложить деньги в развитие своего бизнеса в 2022 году. 27% от общего количества участников исследования не видят в этом необходимости, 35% не имеют финансовой возможности увеличить расходы на бизнес", - сказано в исследовании.

Большинство респондентов данной группы намерены потратить деньги на рекламу своих услуг - такой ответ дали 43% опрошенных. 21% самозанятых вложат средства в покупку нового оборудования/транспорт, 18% инвестируют в получение дополнительного образования и повышение квалификации, 14% намерены арендовать коммерческую недвижимость, 4% - приобрести офис в собственность.

Примерно половина (47%) из числа тех, кто планирует увеличить расходы на развитие бизнеса в текущем году, будут использовать накопления, 33% рассчитывают на кредитные средства, 21% - собственные и заемные средства. В группе опрошенных, которые планируют использовать кредитные средства, лишь 9% рассчитывают получить необеспеченный бизнес-кредит. Около 38% планируют взять розничный потребительский кредит, 32% - бизнес-кредит под залог недвижимости, 21% намерены рассматривать разные варианты.

Размер планируемых вложений 37% оценили в сумму до 1 млн рублей, 26% хотят инвестировать в свою деятельность от 1-3 млн рублей, 23% - от 3-5 млн рублей, лишь 14% собираются потратить на бизнес более 5 млн рублей.