Количество прошедших через Владивосток транзитных грузов выросло на 44%

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Количество транзитных деклараций, которые оформила владивостокская таможня в 2021 году, выросло на 44% по отношению к 2020 году, сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ). Сильнее всего вырос транзит в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Узбекистан.

"Количество транзитных деклараций, оформленных таможенными постами владивостокской таможни в 2021 году, увеличилось на 44% и составило 51 471 декларацию. Вес транзитных грузов - 2,3 млн тонн. В Республику Узбекистан проследовало 57% транзитных грузов (увеличение в 1,5 раза). В основном это запасные части и принадлежности транспортных средств. В Республику Польша отправки увеличились в 4,5 раза и составили 15% от всех отправок. Преимущественно это товары народного потребления", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также вырос транзит в Казахстан - более чем в четыре раза, а количество деклараций на транзит в Белоруссию увеличилось в 21 раз. Отмечается, что наибольшее количество транзитных товаров перемещено железнодорожным транспортом - 93% всех отправок. Это в ДВТУ связывают со значительным уменьшением стоимости транзитных перевозок.

С 2020 года Владивостокская таможня активно применяет технологию автоматической регистрации и автоматического выпуска деклараций. В 2021 году без участия должностных лиц автоматически зарегистрировано 30 868 транзитных деклараций, в автоматизированном режиме выпущено 12 327 транзитных деклараций. Средние сроки помещения под таможенную процедуру таможенного транзита "безрисковых" партий составляют один час 10 минут.