Российский рынок акций открылся снижением

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась со снижения индекса Мосбиржи на 0,27%. Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 625,6 пункта. К 07:11 мск индекс снижался уже на 0,39%, до 3 624,65 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,08%, до $91,48 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,03% и торгуется на уровне $89,63 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 10 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 550-3 690 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 74,5-75,7 рубля.