Парламент Казахстана одобрил соглашение с США о совершенствовании налоговой дисциплины

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана ратифицировал в четверг соглашение с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Как говорится в заключении комитета по финансам и бюджету Сената, целью документа является совершенствование международной налоговой дисциплины посредством оказания правительствами обеих стран взаимного содействия в вопросах налогообложения с использованием эффективной инфраструктуры для автоматического обмена информацией.

В 2010 году в США был принят закон "О налогообложении иностранных счетов" (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) для предотвращения уклонения американских граждан от уплаты налогов.

Принятие норм FATCA казахстанскими финансовыми учреждениями станет дополнительным инструментом по сбору и администрированию налогов, позволит предотвратить уклонение от налогообложения граждан республики и, соответственно, увеличит поступления в государственный бюджет Казахстана.

После одобрения Сенатом закон о ратификации соглашения с США поступит на подпись президенту республики.