В Киргизии завершились споры по долгу перед Россией за Верхненарынский каскад ГЭС

БИШКЕК, 10 февраля. /ТАСС/. Разбирательства вокруг долга киргизских энергетиков перед российской компанией "Русгидро" завершены. Об этом заявил в четверг в Бишкеке председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров.

"Споры насчет долга в $37 млн перед российской стороной, связанного с Верхненарынским каскадом ГЭС, завершены", - сказал он.

По его словам, киргизский кабмин взял на себя долги перед российскими энергетиками. В первой половине текущего года Киргизия рассчитывает "завершить процесс" с погашением задолженности.

"После этого мы сможем начать искать инвесторов на данный проект", - отметил Жапаров.

В рамках достигнутых между РФ и Киргизией в сентябре 2012 года межправительственных договоренностей компания "Русгидро" в 2013 году приступила к строительству каскада из четырех ГЭС в верховьях киргизской реки Нарын. Однако в 2016 году официальный Бишкек денонсировал данное соглашение. На тот момент российские энергетики уже вложили в реализацию проекта $37 млн и потребовали вернуть эти средства.

В 2018 году компания "Русгидро" подала иск в суд в Гааге, чтобы вернуть $37 млн, вложенных в строительство объектов.