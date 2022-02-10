{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Киргизии завершились споры по долгу перед Россией за Верхненарынский каскад ГЭС

По словам председателя кабмина Акылбека Жапарова, правительство взяло на себя долги перед российскими энергетиками

БИШКЕК, 10 февраля. /ТАСС/. Разбирательства вокруг долга киргизских энергетиков перед российской компанией "Русгидро" завершены. Об этом заявил в четверг в Бишкеке председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров.

"Споры насчет долга в $37 млн перед российской стороной, связанного с Верхненарынским каскадом ГЭС, завершены", - сказал он.

По его словам, киргизский кабмин взял на себя долги перед российскими энергетиками. В первой половине текущего года Киргизия рассчитывает "завершить процесс" с погашением задолженности.

"После этого мы сможем начать искать инвесторов на данный проект", - отметил Жапаров.

В рамках достигнутых между РФ и Киргизией в сентябре 2012 года межправительственных договоренностей компания "Русгидро" в 2013 году приступила к строительству каскада из четырех ГЭС в верховьях киргизской реки Нарын. Однако в 2016 году официальный Бишкек денонсировал данное соглашение. На тот момент российские энергетики уже вложили в реализацию проекта $37 млн и потребовали вернуть эти средства.

В 2018 году компания "Русгидро" подала иск в суд в Гааге, чтобы вернуть $37 млн, вложенных в строительство объектов.

Теги
КиргизияРоссия
СМИ: Китай испытывает дефицит в редкоземельных элементах на фоне растущего спроса
По данным газеты Global Times, цены на это сырье в КНР за январь выросли в годовом исчислении на 14%
Читать полностью