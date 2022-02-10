В Москве появятся пять технопарков

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка пяти технопарков появится в Москве, что позволит создать более 8,4 тыс. рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Промышленные технопарки появятся благодаря соглашениям, заключенным между городом и инвесторами в прошлом году по программе создания мест приложения труда (МПТ) за пределами ТТК. Общий объем частных инвестиций в проекты составит почти 17 млрд рублей. Москва получит более 8,4 тыс. новых рабочих мест в четырех районах города", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Первое соглашение о строительстве промышленного технопарка по программе создания мест приложения труда было заключено в июне прошлого года. К январю 2024 года девелопер возведет объект площадью не менее 14,5 тыс. кв. м в поселении Марушкинском Новомосковского административного округа. Инвестиции в проект составят более 550 млн рублей.

"Другая компания вложит более четырех млрд рублей в создание технопарка в Зеленограде площадью свыше 100 тыс. кв. м. Строительство объекта пройдет в два этапа: первая его очередь должна быть завершена к июлю 2023 года, вторая - к октябрю 2026 года. Благодаря реализации этих двух проектов в городе появится около 2,8 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, еще один промышленный технопарк в Молжаниновском районе возведет специализированный застройщик. По условиям соглашения инвестор вложит в реализацию проекта 1,1 млрд рублей, а взамен получит льготу при строительстве домов в составе жилого комплекса на Ленинградском шоссе.

"Площадь технопарка составит 20,7 тыс. кв. м. После сдачи объекта в эксплуатацию в октябре 2024 года там смогут работать 600 человек", - сказал он.