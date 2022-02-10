Налоговая отдача от рыболовецкого комплекса Камчатки в 2021 году увеличилась на 13%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Рыболовецкие компании Камчатки в 2021 году заплатили на 1,5 млрд налогов больше, чем в 2020 году, увеличив налоговую отдачу в бюджеты разных уровне примерно на 13%, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"По официальным данным налоговой службы, налоги от рыбохозяйственной отрасли Камчатского края в 2021 году составили свыше 12,1 млрд рублей. Это на 1,5 млрд выше, чем в предыдущем периоде. Данные налоговые доходы от отрасли поступили в бюджет региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент власти Камчатки работают над увеличением ставок сбора за водные биоресурсы, что позволит увеличить налоговую отдачу приблизительно на 3,5 млрд рублей.

Рыбная отрасль является ведущей в экономике Камчатки - в регионе вылавливается примерно треть биоресурсов от общего объема по стране. С 2008 года по 2021 год предприятия Камчатки инвестировали в отрасль более 80 миллиардов рублей. На побережьях полуострова построен 31 современный завод с новейшим рыбоперерабатывающим оборудованием, мощностью от 150 до 445 тонн в сутки. Дополнительно создано более 5 500 рабочих мест, построено и модернизировано 27 судов.